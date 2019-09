Rondk K. stammt aus dem Irak, lebte als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Dahlen und ging in Wurzen zur Schule. Am 31. August wollte sie von Dahlen nach Wurzen mit dem Zug zu einer Freundin fahren. Dort kam sie aber nicht an. Die Polizei startete daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung und richtete die Ermittlungsgruppe "Bahnhof" ein.