In Mügeln wächst der Hopfen eifrig

In Mügeln im Kreis Nordsachsen bewirtschaftet die Agrargenossenschaft Naundorf auf 60 Hektar Hopfenpflanzen. Das sind 84 Fußballfelder. Im Jahr 2017 hat der Betrieb neue Gerüstanlagen angeschafft und damit den Anbau von 50 auf 60 Hektar ausgebaut. Obwohl die Abnahme an Hopfen stetig steigt, ist vorerst kein weiterer Ausbau geplant: "Im Moment kann unsere Pflückanlage genau die Menge an Hopfen verarbeiten, die wir ernten. Wenn wir expandieren, würden wir eine zweite Pflückanlage benötigen und die kostet viel Geld", berichtete Hopfenmeister Steffen Seifert.

Roland Paul (li.) und Hopfenmeister Steffen Seifert (re.) begutachten die jungen Pflanzen. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Die Agrargenossenschaft baut sowohl Bitter- als auch Aromahopfen an. Äußerlich ist an den Pflanzen kein Unterschied zu erkennen. Der Hopfenbauer muss Bescheid wissen, wo welche Pflanze steht, erläuterte Seifert. Bitterhopfen ist - wie der Name schon sagt - bitter und wird gemeinhin in den traditionellen Bieren verwendet. Der Aromahopfen enthält eine geringere Anzahl Bitterstoffe und einen höheren Anteil an Aromaölen. Er wird außerdem früher reif und kann eher geerntet werden.