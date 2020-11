Am Sonntagmorgen ist der traditionelle Gänsemarkt in Wermsdorf eröffnet worden. Auf über 1.000 Quadratmetern werden sowohl lebende als auch geschlachtete Gänse feilgeboten und es gibt verschiedene Gänsegerichte. Allerdings ist der Verzehr des Gänsebratens vor Ort aufgrund der Corona-Pandemie nur am Sonntag möglich. Zudem wird der integrierte Weihnachtsmarkt reduziert. Der Hofladen mit Gänse-Delikatessen und regionalen Produkten sowie die Daunenstube sind bis zum 22. Dezember geöffnet.