Als die Hofgesellschaften sächsischer Kurfürsten und Kurprinzen vor 250 durch das Jagdschloss Hubertusburg in Wermsdorf lustwandelten, konnten sie sich auch in einem 10.000 Quadratmeter großen Barockgarten vergnügen. Der prächtige Garten ist seit mehr als 200 Jahren verschwunden, soll nach Angaben von Gartenarchäologen aber durchaus vergleichbar mit dem Schlossgarten von Versaille in Frankreich gewesen sein. Nun will der Künstler Ralf Witthaus die Ausmaße des Gartens wieder sichtbar machen. Für den Einsatz auf den Rasenflächen in Wermsdorf sucht er noch freiwillige Helfer.