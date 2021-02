Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Regionalzug auf das Müllauto auf. Bildrechte: LausitzNews

Im Leisniger Ortsteil Tragnitz ist am Sonnabend ein Regionalzug auf ein Müllauto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach 7 Uhr am Bahnübergang in der Fabrikstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Müllleute zunächst zwei Mülltonnen vor dem Bahnübergang geleert. Als sie anschließend weiterfuhren, haben sie mutmasslich die rot blinkenden Warnsignale am Bahnübergang sowie den herbeinahenden Zug übersehen.

Beifahrer von Müllauto wird leicht verletzt

Der Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB), der von Leipzig Richtung Döbeln unterwegs war, krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Müllauto. Laut Polizei wurde bei dem Aufprall der 54 Jahre alte Beifahrer des Müllautos leicht verletzt. Sonst gab es keine Verletzten. Im Zug befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein Passagier. Er wurde vor Ort evakuiert. Schätzungen der Polizei gehen davon aus, dass am Müllauto mindestens 30.000 Euro und am Zug etwa 10.000 Euro Schaden entstanden sind. Außerdem wurden die Bahnanlagen bei dem Unfall beschädigt.

Durch den Aufprall wurde das Müllauto in die Bahnanlagen geschoben, die dabei beschädigt wurden. Bildrechte: LausitzNews

Mitteldeutsche Regiobahn richtet Schienenersatzverkehr ein

Die Bergungsarbeiten halten nach Angaben des DB Notfallmanagements noch mehrere Stunden an. Solange bleiben Straße und Schiene gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Leipzig und Döbeln wurde laut Mitteldeutscher Regiobahn (MRB) eingestellt. Dafür gebe es zwischen Großbothen und Leisnig einen Schienenersatzverkehr, teilte die MRB-Pressestelle mit.

Es ist der zweite Unfall mit einer Regionalbahn der MRB in der Region Döbeln innerhalb von drei Wochen. Am 26. Januar stieß an einem Bahnübergang in Döbeln eine Regionalbahn mit einer Person zusammen, die dabei tödlich verletzt wurde.

Quelle: MDR/sth