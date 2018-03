Ein Großaufgebot der Polizei ist seit Mittwochnachmittag in Leipzig im Einsatz. Wie das Landeskriminalamt, die Bundespolizei, die Polizeidirektion Leipzig und der Zoll gemeinsam mitteilten, sind an dem Einsatz im Osten und Norden der Stadt 450 Beamte von insgesamt sieben Behörden beteiligt. Es gehe in erster Linien und Drogen- und Waffenkriminalität.