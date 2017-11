"Unsere Handwerker sind sauer", polterte Claus Gröhn, Präsident der Leipziger Handwerkskammer am Freitag im Gespräch mit MDR SACHSEN. Er forderte den Rücktritt von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau und eine vollständige Kehrtwende in der Verkehrspolitik der Stadt. Dubrau richte die städtische Verkehrspolitik seit Jahren allein auf die Bedürfnisse von Radfahrern aus, sagte Gröhn.

Stadt legt Mobilitätsstrategien vor

Stein des Anstoßes sind die verschiedenen Mobilitätsstrategien 2030, die die Stadt Leipzig Ende Oktober vorlegte. In den sechs Szenarien, die darin vorgestellt wurden, wird auch über einen Ausbau der Radfahrinfrastruktur nachgedacht, um den städtischen Verkehr zu entlasten.

Blechlawinen auf den Hauptverkehrsachsen

Täglich führen immer mehr Auto- und Fahrradfahrer gemeinsam mit den Straßenbahnen eine fragile Koexistenz auf Leipzigs Straßen. In den Hauptverkehrszeiten sind viele Achsen in die Innenstadt verstopft. Gerade in der kalten Jahreshälfte ziehen sich lange Blechlawinen entlang etwa der Waldstraße, der Harkort- und der Georg-Schumann-Straße. Davon ist auch der Straßenbahnverkehr betroffen. Es kommt zu regelmäßigen Verspätungen, wie alle, die auf den ÖPNV angewiesen sind, Tag für Tag leidvoll erfahren müssen.

Prager Straße vorübergehend gesperrt

Auch die Dresdner Straße, Ostachse in die Leipziger Innenstadt, ist stark frequentiert. Durch eine baustellenbedingte Sperrung der Prager Straße kam es in den vergangenen Wochen regelmäßig zu Staus. Zur gleichen Zeit wurde der Radstreifen auf der Dresdner Straße aufgetragen, was für Unmut bei den Autofahrern sorgte – und bei der Handwerkskammer, deren Hauptgeschäftsstelle ebendort liegt. Seit Mittwoch ist die Prager Straße wieder frei, der Verkehr rollt in beide Richtungen ohne Einschränkungen.

20 Prozent Radverkehrsanteil bis 2020

Der Abschnitt in der Dresdner Straße zwischen Johannisplatz und Gerichtsweg war der letzte ohne Radfahrstreifen. Nun ist die stark frequentierte Strecke durchgängig mit dem Fahrrad befahrbar. Die Maßnahme ist Teil des 2012 vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrsentwicklungsplan. Ziel ist die Erhöhung des Radverkehrsanteils auf 20 Prozent bis 2020. Ende 2015 erreichte der Radverkehr einen Anteil von 17,3 Prozent. "Wenn der Anstieg des Radverkehrs weiterhin anhält, stünde Leipzig 2030 tatsächlich bei bereits 31% Radverkehrsanteil", prophezeit der ADFC Leipzig. Auch der ADFC will sich daher aktiv an der öffentlichen Debatte beteiligen.

Baubürgermeisterin Dubrau nimmt die Kritik gelassen entgegen. "Demokratisch zustande gekommene Entscheidungen sollten von allen Beteiligten akzeptiert werden", hieß es aus dem Rathaus. Zudem sei die Entscheidung 2012 mit Zustimmung aller Parteien, auch der Handwerkskammern beschlossen worden.

"Vorwürfe helfen nicht"

René Hobusch, Vorsitzender der Fraktion Freibeuter im Leipziger Stadtrat, sagte: "Mit pauschalen Vorwürfen werden wir Leipzigs Verkehrsprobleme der Zukunft nicht lösen. Weder mit einem Fokus auf Radwege, noch mit einem Fokus auf den motorisierten Individualverkehr bekommen wir die verkehrlichen Herausforderungen in den Griff. Hier müssen wir weiter denken und schon heute überlegen, wie die Mobilität der Zukunft in Leipzig aussehen kann."

Norman Volger, Fraktionsvorsitzender der Leipziger Grünen, zweifelt daran, dass Gröhn die Meinung der Wirtschaft und der Handwerker vertritt. "Kluge Unternehmer wissen: Jeder Verkehr, bei dem es gelingt ihn von der Straße auf andere Mobilitätsarten zu lenken, macht die Wege gerade für die Handwerkerschaft und die Lieferindustrie frei, die auf eine hohe und schnelle Mobilität mit dem Auto oder dem Lkw angewiesen sind."

Zum Glück bestimmen nicht Leute wie Herr Gröhn die städtische Politik. Ansonsten wäre es wohl in Kürze so, dass er mit der von ihm geforderten 180 Grad Wende auch nur im nächsten Stau stehen würde. Norman Volger Fraktionsvorsitzender Die Grünen, Leipzig

Wirtschaftsinitiative gegründet

Die Handwerkskammer zu Leipzig und die Industrie- und Handelskammer haben sich derweil mit der sächsischen Ingenieurkammer und dem Unternehmerverband zur Wirtschaftsinitiative "Mobilität Leipzig 700plus" zusammengeschlossen, um ihre Interessen bei der Entwicklung des Mobilitätskonzeptes die wachsende Stadt zu vertreten.