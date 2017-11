Stubentiger und Streuner Hat Leipzig ein Katzenproblem?

Samtpfote und Miez werden sie genannt und von ihren Besitzern innig geliebt. Katzen haben schon immer einen guten Ruf: Zum Beispiel als Schädlingsbekämpfer gegen Mäuse und andere Plagegeister. Allerdings können sie auch selbst zur Plage werden. Denn es leben längst nicht nur Stubentiger in den Städten.

20.000 wildlebende Katzen

In Leipzig beispielsweise gab es 1992 Schätzungen zufolge rund 20.000 freilebende Katzen. Sie hatten keine Besitzer, streunten herum und vermehrten sich rasant. Ein Problem, das die Stadt mit einem Kastrationsprogramm in den Griff kriegen wollte.

Gabriela Leupold, Chefin des Leipziger Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes, erinnert sich: Pro Jahr wurden damals bis zu 1.000 wildlebende Tiere unfruchtbar gemacht. Inzwischen sind es jährlich nur noch etwa 350. Hat die Aktion also Wirkung gezeigt? Wie viele freilebende Katzen gibt es mittlerweile in Leipzig? Und wie sieht es mit deren Gesundheit aus?

Die unsichtbare Katze

Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Zu dünn sei die Datenlage, meint Michael Sperlich, Chef des Tierheims Leipzig-Breitenfeld und des Leipziger Tierschutzvereins: "Das erste Problem ist, dass Sie die Tiere sichten müssen. Katzen haben ein großes Talent, sich unsichtbar zu machen. Das ist ja genau das Problem, warum man die Population so schlecht erfassen kann."

Seit 1992 wurden in Leipzig rund 11.000 Streuner unfruchtbar gemacht. Damit wollte die Stadt die unkontrollierbare Vermehrung von Freigängern und wildlebenden Katzen in den Griff kriegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Untersuchung der Universität und der Stadt will das ändern, sagt Gabriela Leupold: "Die Stadt Leipzig möchte einfach dieses Thema grundlegend untersuchen: Ob es tatsächlich objektiv begründbar eine Notwendigkeit gibt, hier eine Sonderregelung für die Stadt Leipzig treffen zu müssen."



Seit Oktober wird deshalb geforscht, erklärt Tierärztin Rebecca Großmann vom Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen der Universität Leipzig. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die Streuner und deren Gesundheit: "Um den Gesundheitsstatus zu erfassen, werden die zur Kastration in die beteiligten Tierarztpraxen verbrachten freilebenden Katzen in Narkose klinisch untersucht und Proben entnommen." Im Labor wird anschließend geklärt, ob die Katzen Infekte oder Parasiten haben.

Futterstellen als wichtige Anlaufstelle

Um mehr über die Anzahl der freilebenden Katzen herauszufinden, sind die ehrenamtlichen Betreuer gefragt. Eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten etablierten Futterstellen. Das sind Orte, an denen die Streuner regelmäßig gefüttert werden, erklärt Gerd Möbius von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig: "Dort weiß man in der Region, was passiert: Da wandert beispielsweise ein neues Tier dazu, diese Katze hat man noch nicht gesehen. Und es ist wichtig, dass man diese Tiere auch über die Futterstellen einfängt und zur Kastration bringt."

Ein wichtiger Punkt bei der Untersuchung ist auch der Kastrationsstatus der Leipziger Stubentiger. Dafür haben die Forscher einen Fragebogen für Katzenbesitzer erstellt. Dieser enthält unter anderem Fragen zur Haltungsform und ob die Katzen gechipt und registriert sind. Mit Ergebnissen der Untersuchung können die Leipziger in rund zwei Jahren rechnen - so lange läuft das Forschungsprojekt noch. Und erst dann kann die Frage nach dem Katzenproblem in Leipzig wirklich beantwortet werden.

Quelle: MDR/kp