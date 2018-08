Das 21. Highfield am Störmthaler See hat begonnen

Die Party am Störmthaler See bei Großpösna läuft. Tausende sind in einer Blechlawine schon gestern aufs Festivalgelände gerollt. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit 35.000 Besuchern.

Am ersten Festivaltag gibt es elf Konzerte. Auf den zwei Bühnen stehen unter anderen Clueso, Bilderbuch, Dropkick Murphys, Alligatoah und Billy Talent. Insgesamt spielen mehr als 40 nationale und internationale Künstler an den drei Festivaltagen. Wer da nicht schlafen kann oder will, kann erstmals die Nächte auch am festivaleigenen Strand durchfeiern. Zwei DJs werden dort auflegen, kündigte der Veranstalter an.