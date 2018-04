Cornelia wirkt gehetzt, als sie in die Beratungsstelle für Alleinerziehende in Leipzig-Gohlis kommt. Viel Zeit hat sie nicht. Ihre Schicht im Pflegedienst ist gerade zu Ende. jetzt muss sie ihren Vierjährigen aus der Kita abholen, wenig später auch den Neunjährigen aus dem Hort der Grundschule.

Alleinerziehend und ALG II Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Jobcenters in Leipzig mehr als 6.700 Alleinerziehende trotz eigenem Einkommen auf ALG-II-Leistungen angewiesen. Rund 2.000 hatten überhaupt keinen Job. 90 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Und mit ihnen sind auch die Kinder arm. Fast ein Drittel aller Kinder in Leipzig lebt in einer Alleinerziehenden-Familie.

Dies sei eine absolut prekäre Situation, beklagt Brunhild Fischer und fordert ein existenzsicherndes Einkommen für die Betroffenen. Es könne nicht sein, dass der nicht erziehende Elternteil einen Selbstbehalt von 1.000 Euro pro Monat haben dürfe, während dem erziehenden Elternteil Kindergeld und Unterhaltsvorschuss vom ALG-II-Satz abgezogen würden. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sei so nicht möglich. Sportverein, Musikschule, Klassenfahrten - für Kinder von Alleinerziehenden oft nur unerfüllte Wünsche.

Viel zu oft fühlen sich die Ehrenamtler des Shia e.V. in Leipzig-Gohlis hilflos, denn sie können nicht so unterstützen, wie sie wollen. Da seien zum einen die gesetzlichen und auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu Armut und Ausgrenzung führen. Zum anderen sei auch der Verein nicht mit Spenden gesegnet, so Brunhild Fischer.

Eins aber gelingt jedes Jahr: In der ersten Woche der Sommerferien können Alleinerziehende mit ihren Kindern, gefördert vom Freistaat Sachsen, ein paar Tage verreisen. Zwar nicht ans Meer, aber das Wo sei gar nicht so wichtig, sagen Mütter wie Cornelia. Sie erhalten in Einrichtungen wie dem Begegnungszentrum St. Marienthal in der Oberlausitz die Möglichkeit, auch mal vom Alltag auszuspannen und sich an einen gedeckten Tisch zu setzen. Und wenn es gut läuft, kann der Shia e.V. sogar einen kleinen Betrag zu den Reisekosten beitragen.