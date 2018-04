Nach dem Wohnhausbrand Welle der Hilfsbereitschaft in Leipzig

Sie haben alles verloren, nicht nur Tisch, Stuhl und Bett. Auch Fotos, Ausweise, Gegenstände voller Erinnerungen. Die Wohnungen von 34 Menschen in der Wurzner Straße im Leipziger Osten sind am Donnerstag vor Ostern in Flammen aufgegangen. Eine Frau starb. Ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr. Es gibt Schwerverletzte. Die, die überlebten, konnten nur retten, was sie am Körper trugen.