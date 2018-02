Winnie Hortenbach hat vor knapp vier Jahren in Leipzig noch einmal ganz neu begonnen. Die Geschichte ihrer Selbstständigkeit erzählt sich ein bisschen wie die einer Befreiung. "Ich war relativ jung in einer Führungsposition, mit 27", erzählt die heute 44-Jährige. "Ich hatte das Gefühl, als junge Frau muss man Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit man ernst genommen wird." Irgendwann habe sie sich dann einfach nicht mehr anpassen wollen, um ihre fachliche Kompetenz vorzuweisen.

21 Jahre Berufserfahrung und eine alte Marke

Über Fachkompetenz verfügt die inzwischen selbstständige Kosmetikentwicklerin zweifelsohne. Seit 21 Jahren arbeitet Winnie Hortenbach europaweit für die Kosmetikbranche. Anfangs als Sicherheitsbewerterin, später als Kosmetikentwicklerin bei großen Namen der Branche wie beim Schweizer Naturkosmetikkonzern Weleda und der inzwischen in Hamburg sitzenden Florena. Als Selbstständige hat Winnie Hortenbach gelernt, sich Auszeiten zu gönnen. Bei Yoga-Sitzungen in der Natur kann sie sich entspannen. Bildrechte: MDR/Susann Schädlich

Letztere ist es auch, bei der Winnie Hortenbach die ehemalige DDR-Pflegeserie "Undine" wieder in die Hände fällt, mit der sie sich 2015 in Leipzig selbstständig macht. Die alten DDR-Marken hätten sie in ihrer Zeit bei Florena irgendwie fasziniert, erinnert sie sich. "Und der spezielle Apfelduft von 'Undine', der war einer der Besten und Ausdrucksstärksten", meint Hortenbach.

Der Duft knackiger, grüner Äpfel

Tatsächlich war die Undine-Serie in den 70er- und 80er-Jahren in so manchem Badezimmerschrank der DDR gern gesehen, auch wenn die Seifen, Shampoos und Deos damals zu den eher hochpreisigen Kosmetikprodukten gehörte. Mit der Wende verschwand die Marke allerdings von der Bildfläche.

Was von damals in der neuen "Undine" von Winnie Hortenbach bleibt, ist der charakteristische Duft nach knackigen, grünen Äpfeln, der in den 80ern absolut dem Zeitgeist entsprach: "Ob in Frankreich, im Westen Deutschlands oder eben bei uns, überall kamen in den 70ern und 80ern Apfeldüfte auf den Markt", weiß Winnie Hortenbach zu berichten.

In alten Archiven entdeckt

Dass auch die neue Undine diesen typischen Duft verströmt, dafür sorgen die Parfümeure des großen Duftherstellers Bell Flavors & Fragrances aus Leipzig. Sie zaubern den unverkennbaren Apfelduft nach streng geheimer Rezeptur in kleine, braune Fläschchen - schon wie zu DDR-Zeiten. "Gerade im Fall von Undine hatten wir Glück, wir haben in den Archiven die alte Rezeptur entdeckt", erzählt die Parfümeurin Justyna Dehne-Degenkolb.

Schon zu DDR-Zeiten sei der Duft von Undine hier auf dem Firmengelände hergestellt worden, damals im VEB Chemische Fabrik Miltitz. 1993 übernahm die Firma Bell das Unternehmen von der Treuhand – und damit auch die Rezeptur des ätherischen Öls, das den Duft von "Undine" ausmachte. Nur wenige Tröpfchen des intensiv duftenden Öls muss Winnie Hortenbach dann ihren Shampoo- und Duschgel-Ansätzen in ihrem winzigen Labor im Leipziger Süden zusetzen, um den Geruch knackiger Äpfel in die Bechergläser zu bringen. Ein winziger Tropfen des ätherischen Öls reicht aus, um den unverkennbaren "Undine-Duft" zu erzeugen. Bildrechte: MDR/Susann Schädlich

Apfelsaft statt Burriti-Öl

Die Neuauflage von "Undine" soll aber nicht nur Erinnerungen wecken, sondern auch den Zeitgeist treffen. Winine Hortenbach setzt deshalb auf regionale Naturprodukte. "Als Entwickler habe ich früher immer viel mit dem Marketing zusammengearbeitet", sagt die Chemikerin. "Und da mussten es oft exotische und toll klingende Inhaltsstoffe sein. Aber es müssen eben nicht immer Acai-Beere oder Burriti-Öl sein, die die Haut nähren und pflegen." Stattdessen setzt sie auf Leinöl, oder eben den guten, alten Apfelsaft.

"Meine Produkte bleiben meine Babys"

Die neue Undine-Serie von Winnie Hortenbach Bildrechte: MDR/Susann Schädlich Noch ist Winnie Hortenbach aber längst nicht am Ziel. Derzeit kann sie von "Undine" allein zwar noch nicht leben. Für ihre wirtschaftliche Basis entwickelt sie weiter Rezepturen für andere Kosmetikfirmen. Hortenbach träumt aber davon die "Undine"-Serie mit weiteren Düften wie Quitte und Bio-Wein zu bereichern. Und die Prognose scheint nicht schlecht.

Im November 2017 ist der Online-Shop gestartet und auch der Einzelhandel interessiert sich zunehmend für die Undine-Serie. "Wenn ich meine Produkte im Laden sehe, identifiziere ich mich damit", meint die Unternehmerin mit einen Lächeln, "Ich entwickle die Produkte hier im Labor, und irgendwann dürfen sie raus in die Welt, aber letztendlich bleiben sie immer meine Babys." Ihre Begeisterung hat wohl auch die Jury des sächsischen Gründerinnenpreises angesteckt. Als eine von sechs Kandidatinnen ist sie für die Auszeichnung nominiert, die am Sonnabend, dem 3. Februar, in Leipzig vergeben wird.