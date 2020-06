Was im Volksmund "Hufschmied" heißt, wird korrekt als "staatlich anerkannter Hufbeschlagschmied" bezeichnet. Als solcher ist auch Frank Reichel aus Schöna bei Cavertitz mit seiner rollenden Werkstatt zu seinen Kunden in Nordsachsen unterwegs. Der 45-Jährige beschlägt viele Pferde, überwiegend zwischen Torgau, Riesa, Leisnig und Oschatz. Sein Handwerk hat er von der Pike auf gelernt. "Ich bin auf'm Dorf groß geworden. Mein Vater war Tierarzt und ich wollte immer was mit Tieren und Technik machen. Für mich stand mit 14 Jahren fest, ich werde Schmied", erinnert sich der Familienvater.

"Beruf muss wieder geehrt werden"

Seit vielen Jahren bietet Reichel erfolgreich einen Vor-Ort-Service an. Kunden wie Rick Zschernig vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb mit Gestüt in Merkwitz bei Oschatz freuen sich darüber. Dennoch gibt der Landwirt zu bedenken: "Früher hatte es Status, wenn der Schmied kam. Da war der Pferdebesitzer vor Ort, um zu helfen. Heute ist von den Besitzern kaum jemand zu sehen. Der Schmied ist auf sich selbst angewiesen und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Diesen Beruf müsste man wieder mehr ehren, aber das merkt man erst, wenn man keinen mehr hat, der so mobil ist." In der Tat sind Handwerker wie Frank Reichel selten geworden, was sich auch im Arbeitsumfang niederschlägt. "Wir Hufschmiede haben gut zu tun und manchmal auch zu viel", bringt Reichel es auf den Punkt.

Leipziger Nachwuchsschmiede

Nachwuchs wird unter anderem an der Hufbeschlagschule in Leipzig ausgebildet, die an die Chirurgische Tierklinik der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig angegliedert ist. Derzeit absolvieren hier nur zwei junge Männer den viermonatigen Vorbereitungslehrgang und beide kommen nicht aus Sachsen. Der eine heißt Alexander Brill und kommt aus Mechterstädt bei Gotha. "Die Arbeit macht mir Spaß. Wir haben selbst Pferde daheim und unser Hufschmied meinte, es werden dringend Schmiede gebraucht." Als selbständiger Metallbauer fertigte der 31-Jährige ohnehin bereits Weidehütten und Trinkfässer für Pferde.

Der andere Teilnehmer ist Dominik Kessel, gelernter Landwirt. Er stammt aus dem thüringischen Wurzbach bei Lobenstein, wohnt aber im bayerischen Deggendorf. Der 27-Jährige hat sich bewusst für die Lehrschmiede in Leipzig entschieden: "Hier hat man viele schwierige Fälle vom Hufkrebs bis zur Hufrollenentzündung. Man hat ständig mit den Tierärzten Kontakt, wo man sich beraten und auch noch mal was genauer erklären lassen kann. Das ist das Interessante hier."

Nur noch zehn Hufbeschlagschulen

Um Hufbeschlagschmied zu werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen der direkte Weg über eine spezielle Metallbauer-Ausbildung und dem anschließenden viermonatigen Kurs an einer Hufbeschlagschule, die früher Lehrschmiede genannt wurde. Der andere Weg eignet sich für Seiteneinsteiger. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, egal welche. Nach einem fachlichen Einführungslehrgang muss ein zweijähriges Praktikum bei einem Schmied absolviert werden und danach der Kurs an einer Hufbeschlagschule. In Deutschland gibt es insgesamt zehn dieser Einrichtungen, in den neuen Bundesländern nur in Leipzig, Neukamern und Berlin. Die Teilnehmer werden umfassend in Theorie und Praxis ausgebildet. "Das Wichtigste und Schwierigste ist die Hufzubereitung, das Hufeisen kommt an zweiter Stelle und das Aufnageln an dritter Stelle", betont Hufbeschlag-Lehrmeister Axel Berndt in Leipzig.

"Wer sich gut anstellt, hat genug Arbeit"