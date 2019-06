Hunderte fordern Gedenken statt Neonazi-Treff in Leipzig

Zwangsarbeit in Leipzig-Schönefeld am Ende des Zweiten Weltkrieges In Leipzig-Schönefeld hatte die Hugo-Schneider-Aktiengesellschaft (HASAG), einer der größten Rüstungsproduzenten und Profiteure des nationalsozialistischen Zwangsarbeitssystems, ihren Hauptsitz. Hier mussten etwa 10.000 Menschen, vorwiegend Frauen aus Polen und der Sowjetunion, Panzerfäuste, Munition und andere Rüstungsgüter herstellen.



Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig, Permoserstraße 15, bietet regelmäßig Führungen durch die Dauerausstellung sowie Geländerundgänge an. www.zwangsarbeit-in-leipzig.de