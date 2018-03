Die ersten Konzerte des 1743 gegründeten Konzertvereins "Großes Concert" fanden ab 1744 im Gasthof "Zu den drey Schwänen" am Brühl statt. 1781 zog das Orchester in das Messehaus für Tuchwaren in die Kupfergasse um. Von diesem Gewandhaus hat das Orchester seinen Namen bekommen. Im zweiten Stock des Hauses befand sich der Konzertsaal und bot 500 Zuhörern Platz. Bis 1896 wurde das Alte Gewandhaus teilweise abgebrochen und in den Gebäudekomplex des Städtischen Kaufhauses eingebunden. Heute erinnert eine Gedenktafel an den früheren Eingang zum Gewandhauskonzertsaal. Bildrechte: IMAGO