Nach einer wilden Verfolgungsjagd hat die Polizei in Sachsen zwei junge mutmaßliche Taxi-Diebe gestellt. Ein verdächtiger Jugendlicher im Alter von 15 Jahren und ein 20-Jähriger sollen in der Nacht zum Donnerstag zunächst in eine Taxizentrale in Aschersleben in Sachsen-Anhalt eingebrochen sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, solle jeder ein Taxi gestohlen haben.