In ihrer Eröffnungsrede zeigte sich die "neue" Leila im Zentrum städtischer Politik besorgt über die steigende Kriminalität und den Vandalismus in der Stadt. Reimend lobte sie aber auch die Entscheidungen zur finanziellen Förderung des KITA-Ausbaus und den gewonnenen Prozess gegen die Leipziger Wasserwerke.

Karneval als zweite Familie

Im normalen Leben heißt Leila Michaela Potschäw und ist Sozialpädagogin in einem Leipziger Kindergarten. Ein Jahr lang darf sie nun als Löwin verkleidet den Leipziger Karneval repräsentieren. "Ich bin mit Karneval groß geworden", antwortet Leila auf die Frage, was für sie die Faszination am Karneval ausmache. Der Karneval sei wie eine zweite Familie, bei der sie die Alltagsprobleme vergessen, aber auch etwas bewegen könne. Steffen Hoffmann, Präsident des FKLK, pflichtet seiner Löwin bei, ergänzt jedoch: "Oft muss das Komitee mit wenig oder gar keinem Budget Veranstaltungen organisieren." Dass diese trotzdem realisiert werden können, sei eine schöne Sache und spreche für die Vereine.

Einzigartiger Studentenfasching

Eine karnevalistische Besonderheit in Leipzig ist der Studentenfasching. Das weiß auch Hoffmann. "Wir haben neun studentische Elferräte. Das ist einzigartig in Deutschland." Nebem dem Medi-Fasching zählt der DHfK-Fasching zu den größten studentischen Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit.

Termine Studentenfasching



17. und 18.11.2017: Medifasching im WERK 2

19. und 20.01.2017: Großer TV-Fasching im TV-Club

26.01.2017: Großer Chemiefasching im WERK 2

02. und 03.02.2017: DHfK-Fasching in der Sportfakultät

16.02.2017: Großer Ba-Hu Fasching im WERK 2 Die Narrenzeit hat begonnen. Seit dem 11.11. um 11:11 Uhr hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Bildrechte: MDR/Moritz Arand

Die Freiheit der Narrenkappe

Die Umzüge aller Karnevalisten in ganz Deutschland zeigen immer wieder satirische Darstellungen und sind stark politisch aufgeladen. "Wir haben den Schutz der Narrenkappe", erklärt Hoffmann. "Der Narr durfte am Hofe des Königs immer schon sagen, was er wollte. Wir als Narren zeigen, wo es weht tut und legen den Finger in die Wunde." Wichtig sei dabei allerdings, dass die Narren nie werten, sich nicht auf die eine oder die andere Seite stellen, sondern der Öffentlichkeit den Narrenspiegel vorhalten.

Förderkomitee Leipziger Karneval e.V. Das Förderkomitee Leipziger Karneval e.V. ist seit 2013 der Dachverband der Leipziger Karnevalsvereine. 1992 wurde der Verein gegründet und organisiert neben dem Auftakt und zahlreichen anderen Karnevalsveranstaltungen auch den Rosenmotagsumzug in der Messestadt. Neun Vereine sind im Komitee organisiert.

Quelle: MDR/mar