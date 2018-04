Für Jörg Lauenroth-Mago, Fachbereichsleiter für Handel bei Verdi, wäre der Verlust des Warenhauses eine Katastrophe. "Es darf nicht sein, dass der Vermieter auf dem Rücken der Beschäftigten auf höhrere Mieteinnahmen spekuliert", so Lauenroth-Mago. "Ich befürchte, dass der Vermieter hier seine Macht missbraucht." Gemeinsam mit dem Betriebsrat werde die Gerwerkschaft nun den Protest unterstützen.

Auch für die Stadtverwaltung ist die Entscheidung des neuen Eigentümers in "keinster Weise nachvollziehbar". Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht teilte in einem Statement mit, dass die Stadt für einen Erhalt des Warenhauses eintreten werde. "Karstadt trägt entscheidend zu einer lebendigen und attraktiven Innenstadt bei und gestaltet das City-Leben sehr aktiv", so Albrecht.