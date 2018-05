Hintergründe zum Organspende-Skandal - Seit 2013 ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf Manipulationen und Unregelmäßigkeiten bei Lebertransplantationen an der Uniklinik Leipzig in den Jahren 2010 und 2011.

- Laut Anklage sollen die damaligen Oberärzte T. und B. in 31 Fällen angewiesen haben, Erkrankte als Dialysepatienten auszuweisen, obwohl sie nicht an die Dialyse mussten.

- In der Datenbank der europaweiten Stiftung "Eurotransplant" werden die Daten gesammelt und die Organvergabe koordiniert.

- Mit den falschen Angaben sollten diese Patienten in eine höhere Dringlichkeitsstufe gelangen, um schneller ein Organ zu erhalten. Durch dieses Vorgehen sind laut Anklage andere todkranke Patienten im Auswahlverfahren benachteiligt worden.