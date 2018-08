Naturkundemuseum Leipzig soll doch nicht in die Baumwollspinnerei

Notbremse: Der geplante Umzug des Naturkundemuseums Leipzig in die Halle 7 auf dem Areal der Baumwollspinnerei soll gestoppt werden. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wären die Kosten für einen Umbau der Halle in ein Museum deutlich höher als erwartet. Das hätten statische Untersuchungen ergeben. Die Kosten für die Sanierung der alten Fabrikhalle würden demnach mehr als 37 Millionen Euro kosten, das Budget liegt hingegen bei gut zehn Millionen Euro. Zudem müsste das Museumskonzept in der Baumwollspinnerei spürbar eingeschränkt werden.



Das Rathaus erklärte: "Vor dem Hintergrund dieser neuen Ergebnisse schlägt die Verwaltungsspitze dem Stadtrat nun vor, die Halle 7 nicht weiter zum neuen Standort des Naturkundemuseums zu entwickeln."