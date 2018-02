Die Ermittler kamen dem Angeklagten durch einen Abgleich in der DNA-Datenbank auf die Spur. Sein Profil war dort wegen vielfachen Kindesmissbrauchs gespeichert worden. Die Fahndungsarbeit steht dennoch in der Kritik. Nachdem im Herbst 2016 eine Zehnjährige in Leipzig-Mockau überfallen und missbraucht worden ist, veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des Täters - allerdings nicht im Internet. Als er dann gefasst wurde, hatte er sich bereits an drei weiteren Kindern vergangen.