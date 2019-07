Etwa 1.000 Klimaaktivisten der "Fridays for Future“-Bewegung treffen sich vom 31. Juli bis zum 4. August zu einem Sommerkongress in Dortmund. Auch Vertreter aus Sachsen sind dabei, so wie Sophia Salzberger aus Leipzig. MDR SACHSEN hat mit der Aktivistin gesprochen.

Die ersten großen Demonstrationen sind in Planung. Hier in Leipzig gab es schon in den Ferien Aktionen. Am 30. August wird groß dezentral gestreikt. Der 20. September soll ein globaler Streiktermin sein, bei dem nicht nur alle Schüler, sondern alle aufgefordert sind, sich daran mit zu beteiligen. Im September soll es zudem eine Klima-Aktionswoche geben. Also "Fridays for Future" hat lange noch nicht ausgedient.