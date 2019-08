Etwa 600 Klimaaktivisten haben am Sonntag in Pödelwitz ein Dorffest mit Einwohnern gefeiert. Die Umweltschützer solidarisierten sich dabei mit rund 100 Dorfbewohnern. Der Ort am Rand des Tagebaus "Vereinigtes Schleenhain" soll abgebaggert werden. Vor dem Fest hatte am Sonntagmorgen ein Gottesdienst stattgefunden.