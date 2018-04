Leipzig beweist Courage: Zum 21. Mal zeigen Bürger und Künstler Gesicht gegen Diskriminierung und Fremdenhass. Am Montag werden zahlreiche Musiker auf der Bühne stehen, um ein Zeichen gegen Fremdenhass zu setzen. Das Podium steht in diesem Jahr erstmals auf der Moritzbastei. Dort haben den Angaben nach rund 1.500 Besucher Platz. In den vergangenen Jahren fand das Open Air auf dem Marktplatz statt. Die Moritzbastei und der Anker e.V. sind die neuen Träger des Festivals.

Die Puhdys spielten im vergangenen Jahr auf der Bühne am Markt gegen Rassismus und Fremdenhass. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay