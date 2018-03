Nach drei Jahren China-Aufenthalt war Sebastian Herz fasziniert von der dortigen Zahlungskultur. "Bargeld exisitiert in China eigentlich nicht", erzählt der Diplomingenieur aus Leipzig im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Alles wird mit der Kreditkarte oder dem Smartphone bezahlt." Doch trotz aller Faszination waren Herz auch sofort die Gefahren der Funkkarten bewusst. Denn wenn die Geräte an den Kassen die Daten ohne Kontakt auslesen können, dann gelingt das auch anderen Geräte, dachte der Gründer der Firma "Makaka on the run".