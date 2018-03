Ein besonders aufsehenerregender Fall ereignete sich am 7. Juni 2017. An jenem Nachmittag entführte ein 36 Jahre alter Mann, selbst Vater eines Sohnes, eine Schülerin in einem Transporter. Mutig und geistesgegenwärtig setzte die 12-jährige im Entführungsfahrzeug einen Notruf von ihrem Handy ab. Die Polizei konnte so das Fahrzeug orten, den Täter stellen und das Mädchen lebend retten. Der Täter wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Freiheitsberaubung zu sechs Jahren und elf Monaten Haft verurteilt.

Ungeklärt ist noch immer ein Mord , der in den späten Abendstunden des 1. Oktober vor einem Plagwitzer Mehrfamilienhaus geschah. Ein 34 Jahre alter Mann wurde mit Messerstichen so schwer verletzt, dass er trotz Rettungsbemühungen verstarb. Selbst eine öffentliche Fahndung nach Zeugen konnte letztlich noch keine Aufklärung bringen.

Im vergangenen Jahr war jede zweite Straftat in der Region ein Diebstahl. Jeder neunte Diebstahl ist ein Fahrraddiebstahl. Damit ist Leipzig sachsenweit noch immer die Hochburg des Fahrradklaus. Jedes zweite in Sachsen gestohlene Rad kam in Leipzig abhanden, insgesamt 11.752. Darüber hinaus bedienten sich Diebe vor allem in Kellern und Geschäften am Eigentum anderer.