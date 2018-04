Die Stadt Leipzig zog einen Tag nach dem so wichtigen Londoner Urteil um riskante Kreditwetten des Ex-KWL-Chefs Klaus Heininger eine erste Bilanz. Zunächst überwog die Freude, dass die im Raum stehenden 500 Millionen Euro nun nicht fällig werden.

Gezahlt werden müssen hingegen 36 Millionen Euro Provision an zwei Finanzvermittler und eine zweistellige Millionensumme für Gerichts- und Anwaltskosten. Über letztere Kosten werde aber weiterhin vor Gericht gestritten, stellte Wasserwerkegeschäftsführer Michael M. Theis klar. Mit einem Ergebnis ist nicht vor 2019 zu rechnen.

Obwohl also voraussichtlich noch einmal mehrere Millionen Euro für den Gerichtsstreit fällig werden, stellt sich der Gerichtsort London offenbar als Glücksfall für Leipzig heraus. So zumindest resümierte es Theis.

Im englischen Rechtssystem müssen alle Dokumente von beiden Seiten dem Gericht offen gelegt werden. Wir hätten niemals die Machenschaften bei der UBS so klar sehen können. Das wäre uns alles verborgen geblieben nach deutschem Recht.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung fiel nach der Urteilsverkündung ein Stein vom Herzen. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung bezeichnete den Streit rückblickend als Kampf zwischen David und Goliath. Es sei nicht auszudenken, was geworden wäre, wenn dieses Urteil gegen die L-Gruppe und damit gegen Leipzig ausgegangen wäre, so Jung.

Nun sei das städtische Unternehmen in der Geschäftswelt wieder ein sicherer Partner und könne neuen Investitionen entgegen sehen.