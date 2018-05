Am Landgericht Leipzig soll am Freitag eine Entscheidung im Streit zwischen dem Autozulieferer Prevent und dem Volkswagen-Konzern fallen. Es geht um die Frage, ob VW weiter Teile von Prevent abnehmen muss.

Sollte die Kündigung Bestand haben, sind in Schönheide 300 Arbeitsplätze in Gefahr. Auf einen Schlag droht der Verlust von zwei Dritteln des Produktionsvolumens und damit einhergehend ein massiver Stellenabbau. Bedrohlich ist die Lage auch für die Leipziger Gießerei Neue Halberg Guss mit ihren 700 Arbeitsplätzen. Obwohl VW dort noch keine Verträge gekündigt hat, ist das Unternehmen mit in den Konflikt hineingezogen worden. So stoppte Prevent im April zwischenzeitlich die Lieferungen aus Leipzig an den Hauptauftraggeber Volkswagen. Laut Prevent hatte der Volkswagen-Konzern Rechnungen in Millionenhöhe nicht rechtzeitig bezahlt. VW bestreitet das.