Der Kompromiss: Sollte es "unvorhergesehene Ereignisse" geben, so die Stadtverwaltung, könne der Ausstieg auf das Jahr 2025 verschoben werden. Die CDU-Fraktion mahnte an, dass Fernwärme in Leipzig bezahlbar bleiben muss. Dafür sollen die Stadtwerke schon jetzt mit dem Kraftwerksbetreiber in Lippendorf verhandeln, um für die Zeit des schrittweisen Übergangs vertragliche Preisoptionen auszuhandeln. Um die aus dem Kraftwerk Lippendorf ausgekoppelte Wärme nach dem Braunkohle-Aus zu kompensieren, plant die Stadt Leipzig ein eigenes Gaskraftwerk. Laut aktuellem Planungsstand soll das Werk im Süden an der Bornaischen Straße entstehen. Mitte November soll es eine erste Informationsveranstaltung für Anwohner geben.