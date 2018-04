Das Netzwerk "Leipzig für alle" hat am Freitag zum Protest gegen "Mietenwahnsinn und Verdrängung" aufgerufen. Mehr als 800 Menschen gingen laut Ordnungsamt auf die Straße. Bei strahlendem Sonnenschein bewegte sich der Aufzug vom Augustusplatz über die Innenstadt zum Georgiring. Vor dem LWB-Gebäude gab es eine Zwischenkundgebung, bevor sich der Demonstrationszug weiter in Richtung Eisenbahnstraße in Bewegung setzte und schließlich am Rabet endete.