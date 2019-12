Auf einem Feld westlich von Leipzig haben Hobbysucher am Sonntagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will den 250 Kilogramm schweren Blindgänger im Laufe des Tages entschärfen.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, so die Polizei. In einem Umkreis von einem Kilometer rund um den Fundort werden voraussichtlich ab 9 Uhr Gebäude evakuiert und Straßen gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Bundesstraßen 181 und 186, der Schkeuditzer Ortsteil Dölzig und das Gewerbegebiet in Frankenheim in Markranstädt. Der genaue Sperrkreis soll am Montagmorgen bekannt gegeben werden.