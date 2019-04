Das gemeinsame Abhörzentrum der Polizei aus fünf Bundesländern in Leipzig nimmt Gestalt an. Der Aufbaustab bezog am Mittwoch das Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ), wie das Abhörzentrum offiziell heißt. Der Chef des Zentrums, Ulf Lehmann, sagte, das Abhörzentrum solle bis 2021 voll arbeitsfähig sein. Bis dahin solle die nötige Technik beschafft und Fachpersonal eingestellt sein. Das GKDZ werde 35 Mitarbeiter haben.