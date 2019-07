Nach Demos und Protesten rund um das Abschiebegeschehen in der Eisenbahnstraße Leipzig hat es am Mittwochabend weitere Proteste und Auseinandersetzungen gegeben. Laut Polizei Leipzig haben sich am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr mehrere Hundert Menschen in der Hildegardstraße für eine Kundgebung versammelt. Die wurde gegen 20:45 Uhr beendet. Gleichzeitig liefen viele der Teilnehmer dann bei einem angemeldeten Aufzug über die Eisenbahnstraße. Dort kam es zu verbalen Auseinandersetzungen mit "offensichtlich stark alkoholisierten Personen", so die Polizei, die die Gruppe von den Aufzugsteilnehmern trennen musste.