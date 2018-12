Leipziger Neuseenland ist vollständig geflutet

Die LMBV und MIBRAG hatten dazu eine 60 Kilometer lange Ringwasserleitung von den aktiven Tagebauen zu den Restlöchern gebaut. Damit konnten die geplanten Wasserstände der Seen gut 50 Jahre früher erreicht werden, als es bei natürlichem Grundwasseranstieg der Fall gewesen wäre. Grundlage dafür war ein Wasserüberleitungsvertrag zwischen der Mitteldeutschen Braunkohle AG und dem Braunkohlesanierer "Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH". Nach dem offiziellen Vertragsende am 31.12.2018 wollen MIBRAG und LMBV weiterhin bei wasserwirtschaftlichen Aufgaben an den Seen im Leipziger Südraum zusammenarbeiten.

Die MS "Wachau" an der Kanupark-Schleuse. Bildrechte: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Die acht Seen sind mittlerweile nicht nur als Badewanne der Leipziger beliebt. Auch der Tourismus erlebte in den vergangenen Jahren einen Aufschwung von Null auf Hundert. Der Tourismusverband Leipziger Neuseenland zählte 2017 rund 700.000 Übernachtungen in den Mitgliedsgemeinden.

50.000 Besucher kommen pro Jahr an den Störmthaler See. Dort betreibt das Leipziger Varieté "Krystallpalast" die "Vineta" genannte künstliche Insel. Der Aufbau erinnert mit seiner nachempfundenen Kirchenkuppel an die Orte, die der Kohle geopfert wurden. Rüdiger Pusch, der Prokurist des Krystallpalastes, suchte und fand einen einmaligen Veranstaltungsort. "Denn so wird die Vineta nicht wieder gebaut werden. Das ist was besonderes. Unser Varieté ist sehr winterlastig, von September bis März. Danach gehen wir hier raus an den See."