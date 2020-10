Abschlussbericht Ursache für Flugzeugabsturz von Unister-Gründer Wagner ermittelt

Ein schweres Gewitter war die Ursache für den Absturz des Flugzeugs, in dem der Leipziger Unister-Gründer Thomas Wagner starb. Zu diesem Ergebnis kommt das slowenische Luftfahrtamt in seinem Abschlussbericht. Dem Dokument zufolge hatte der Pilot schon kurz nach dem Start in Venedig Probleme mit dem Wetter und Vereisungen. "Diese Art von Wetter war für diese Art von Flugzeug nicht geeignet", heißt es in dem Bericht weiter. Außerdem habe es keine Manipulationen am Flugzeug gegeben.