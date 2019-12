Der AfD-Bundestagsabgeordnete Lars Herrmann aus Parthenstein bei Grimma ist aus der Partei ausgetreten. Das hat der 42-jährige Politiker am Mittwoch MDR SACHSEN bestätigt. Zur Begründung gab er an, er sei wegen Kritik am thüringischen AfD-Vorsitzenden und "Flügel"-Chef Björn Höcke aus der Landesgruppe Sachsen im Bundestag ausgeschlossen worden, ohne angehört worden zu sein.