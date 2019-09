Die "Agentur für Sprunginnovationen" der Bundesregierung wird ihren Sitz in Leipzig haben. Das haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und der Gründungsdirektor der Agentur, Rafael Laguna de la Vera, am Mittwoch bekannt gegeben.

Die Agentur soll laut Ministerium "bahnbrechenden Innovationen 'made in Germany‘ zum Durchbruch verhelfen". Sogenannte "Scouts" sollen Neuheiten in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Klimaschutz oder Gesundheit aufspüren. Unternehmen sollen die Produkte dann auf den Markt bringen.

"Wir haben uns bewusst für einen Standort in einem ostdeutschen Bundesland entschieden", so Altmaier. Urbanität, unternehmerische Innovationskraft, Wissenschaftsorientierung und gute Verkehrsanbindungen seien entscheidend gewesen. Leipzig stehe zudem für Zukunft und habe bewiesen, dass die ostdeutschen Länder Orte der Innovation sein können, ergänzte Karliczek.

Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung freute sich über die Entscheidung. "Die Agentur soll Wissenschaft, Startup und Wirtschaft zusammenbringen. Das passt zu unserer Stadt", so Jung. Technische Quantensprünge sollen so in Zukunft erkannt, gefördert und in der Gesellschaft verankert werden.

Die Agentur befinde sich "in guter Gesellschaft", ergänzt Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht. Leipzig hatte sich im Rahmen der Digital Hub Initiative des Bundes als Smart Infrastructure Hub durchgesetzt und bis 2022 siedelt sich die neue Bundesbehörde für Innovation in der Cybersicherheit am Flughafen an. "Leipzig bietet darüber hinaus mit seiner Hochschul- und Wissenschaftslandschaft und der aktiven Startup-Szene ein hervorragendes Umfeld für die neue Institution“, so Albrecht weiter.