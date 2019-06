Chefposten-Wechsel am Flughafen Leipzig/Halle

Der Geschäftsführer des Flughafens Leipzig/Halle, Johannes Jähn verlässt das Unternehmen. Das teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG mit. Jahns Vertrag wäre noch bis September 2020 gültig gewesen. Man habe sich jedoch einvernehmlich auf das vorzeitige Ende des Vertrags geeinigt, hieß es. Neue und alleinige Nummer eins an der Unternehmensspitze ist Götz Ahmelmann. Der ehemalige Manager bei Air Berlin war im Oktober 2018 nach Schkeuditz gewechselt. Er hatte kurz darauf bereits die Chefposten des Flughafens Leipzig/Halle und den Vorsitz der Mitteldeutschen Flughafen AG übernommen, die Jähn zuvor in Personalunion inne hatte. Die Mitteldeutsche Flughafen AG betreibt die beiden Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden.