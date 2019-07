Mit der Aktion Federmappe möchte die KEL den solidarischen Gedanken in der Gesellschaft stärken. Man wolle Menschen ansprechen, die bereit sind, andere zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. Angenommen werden gut erhaltene gebrauchte und neue Schulmaterialien. Bei gebrauchten Sachen sollte laut Weise der Maßstab immer sein: Würde ich mein eigenes Kind damit noch in die Schule schicken? Die Spenden können in der Ritterstraße 5 abgeholt bzw. abgegeben werden.