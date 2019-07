Auf der schmalen Kanalrinne am Lindenauer Hafen in Leipzig schwimmt vor allem eins: Grüne Grütze. Fachleute nennen das Wasserpest. Bewohner der neuen Wohnungen, die mit "Wohnen am Wasser" und mit Blick zum Wasser gelockt wurden, sind sauer: "Das ist nicht schön. Dadurch kommen keine Boote durch. Eigentlich war der Sinn und Zweck des Durchstiches am Kanal war, dass Boote durchfahren können", sagte eine Anwohnerin.

Stephan Lademann betreibt eine Motorbootvermietung am Elster-Saale-Kanal und kann nicht begreifen, dass man das Kanalstück davor so zuwachsen ließ.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber nicht nur das Kanalstück am Lindenauer Hafen scheint sich selbst überlassen. Weiter stadteinwärts: Am Karl-Heine-Kanal staken Paddler im Grünen und in den freigelegten Kanalabschnitten am Bundesverwaltungsgericht sieht es ähnlich wüst aus. Müll verfängt sich in Schlingpflanzen.