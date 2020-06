Künstliche Intelligenz gilt als Innovation unserer Zeit. Sie kann aber auch diskriminierend wirken - in alle Richtungen.

Künstliche Intelligenz gilt als Innovation unserer Zeit. Sie kann aber auch diskriminierend wirken - in alle Richtungen. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Herr Schmid, welche Macht haben Algorithmen in unserem Leben?

Algorithmen haben immer mehr Einfluss. Häufig indirekt, indem sie in Systeme, mit denen wir arbeiten oder interagieren, integriert sind. Häufig auch ohne, dass wir es bewusst bemerken. Es gibt aktuell keine Kennzeichnungspflicht. Durch Scoring-Verfahren, Gesichtserkennung und die immer stärkere Einbindung in gesellschaftlich relevante Bereiche steigt ihr Einfluss weiter. Algorithmen werden mit entscheiden, wie unsere Gesellschaft geformt wird und sich weiterentwickelt.

Thomas Schmid, Informatiker an der Universität Leipzig warnt vor einer ungleichen Datenbasis in der künstlichen Intelligenz. Bildrechte: Thomas Schmid

Wir müssen unterscheiden, von welchen Algorithmen wir sprechen. Der klassische Algorithmus, der jahrzehntelang verwendet wurde, war regelbasiert. Das heißt, man hatte eine Bedingung, wenn diese erfüllt wurde, folgte die nächste. Die leistungsfähigen Algorithmen in der Gesichts- und Spracherkennung arbeiten dagegen heute mit lernenden Systemen und nicht mit einfachen Konditionalketten. Sie sind abhängig von der Datenbasis und von denen, die sie erstellen.

Künstliche Intelligenz ist also so diskriminierend, wie die Menschen, die sie erstellen?

Den naheliegenden Verdacht, dass Diskriminierung durch solche Systeme absichtlich geschieht, würde ich so nicht unterschreiben. Tatsächlich werden zur Entwicklung schlichtweg häufig einfach die Daten genommen, die vorliegen - wenn es keine ausdrückliche Regelung gibt, dass bestimmte Eigenschaften gleichverteilt auftreten müssen. Stand jetzt dominieren zum Beispiel in vielen Datenbanken für Gesichtserkennung Bilder von Männern mit heller Hautfarbe.

Diskriminierende Algorithmen sind also schon Realität?

Viele Schwierigkeiten aus der Gesichtserkennung sind seit Jahren bekannt. Hier gab es etwa Fehler und Probleme bei der Identifizierung von dunkelhäutigen und weiblichen Gesichtern, am schlechtesten hat die Kombination aus beidem funktioniert. Jetzt will sich IBM - einer der größten Konzerne weltweit - aus diesem Geschäftsfeld komplett zurückziehen. Amazon und Microsoft wollen diese Verfahren zumindest nicht mehr Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen - aufgrund der Gefahren, die damit verbunden sind.

Was sind diese Gefahren?

An den Erfolg der Gesichtserkennung sind Konsequenzen geknüpft. Das sehen wir im einfachsten Fall an Türschließanlagen, die mit Iris-Scannern oder Gesichtserkennung funktionieren oder auch Handy-Sperrungen. Wenn eine Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer Wesensmerkmale mit einer höheren Fehlerquote rechnen muss oder möglicherweise überhaupt nichts erkannt wird, hat das praktische Konsequenzen. Sie können schlichtweg die Türen nicht öffnen, oder das Telefon nicht entsperren. Noch schlimmer ist es, wenn durch eine nicht ausgewogene Gesichtserkennung in der Strafverfolgung bestimmte Personen besser und andere schlechter erkannt werden.