6 Uhr morgens im Leipziger Norden: Kati Z. beginnt ihren Tag mit dem Wecken ihrer siebenjährigen Tochter. Ihre anderen drei Kinder im Alter von 12, 14 und 20 Jahren kann sie in Zeiten von Corona weiterschlafen lassen. "Normalerweise fahren wir mit dem Fahrrad", sagt Kati Z. Aber heute Morgen regnet es und so steht sie mit ihrer Tochter knapp anderthalb Stunden später zusammen an der Bushaltestelle. Nur für die Wege macht das drei Stunden, die Kati Z. zwischen ihrem Zuhause, ihrer Arbeit und der Schule ihrer Kinder unterwegs ist.

Seit sieben Jahren ist Kati Z. alleinerziehend. Wenn sie ihre Tochter zur Schule gebracht hat, geht sie an einigen Tagen in der Woche einem Minijob in einem Verlag nach. "Manchmal frage ich mich: Was könnte ich geben, mit dem, was ich an Ausbildung habe – und was kann ich im Moment tatsächlich schaffen?", sagt Kati Z., die Lehramt und Gesang studiert hat, aber mit ihrer Familie von ihrem Minijob und Hartz IV lebt. Vorher arbeitete sie im Bereich der musikalischen Früherziehung und hatte einen Beruf, bei dem man viel gestalten könne, sagt Kati Z. Aber alleinerziehende Mutter zu sein, sei Arbeit genug. "Das für mich zu verwandeln und mir zu sagen: 'Das ist meine Arbeit' - und das ist eine Arbeit, auch wenn sie nicht als Beruf anerkannt wird oder finanziell vergütet wird - das war oft nicht einfach", sagt sie. Körperlich komme sie gerade an ihre Grenze. Dabei sei sie mit der Infrastruktur ihres Stadtviertels insgesamt zufrieden, weil alles recht leicht zu erreichen sei.