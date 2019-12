Der Streik bei Amazon in Leipzig soll bis zu den Feiertagen weitergehen. Am Morgen sind erneut rund 200 Mitarbeiter des Onlinehändlers in den Ausstand gegangen. Ursprünglich wollte die Gewerkschaft Verdi den Standort von Montag bis Samstag bestreiken. Kurzfristig hätte man sich aber auf eine Verlängerung verständigt, weil die Arbeitsbelastung gerade in der Vorweihnachtszeit für die Mitarbeiter deutlich ansteigen würde. Das teilte die Gewerkschaft mit.

Hintergrund der neuerlichen Streiks ist ein Tarifkonflikt, der bereits seit gut sechs Jahren andauert. Die Gewerkschaft verlangt von Amazon die Aufnahme von Tarifverhandlungen nach den Konditkionen des Einzelhandels. Der Onlinehändler hat sich darauf aber bislang nicht eingelassen. Aufgrund dessen ruft Verdi immer wieder zum Arbeitskampf auf. In diesen Tagen haben auch Amazon-Beschäftigte in Bad Hersfeld und Koblenz ihre Arbeit niedergelegt.



Von Amazon selbst heißt es, dass die Mitarbeiter Tätigkeiten der Logistikbranche ausüben und nicht des Einzelhandels. Die Bezahlung orientiere sich am oberen Ende des branchenüblichen Lohns in der Logistik. Kunden würden von den Arbeitsniederlegungen nichts bemerken. "Alle Pakete kommen pünktlich an", sagte ein Amazon-Sprecher.