Streik bei Amazon in Leipzig geht trotz Lohnerhöhung weiter

Der Arbeitskampf bei Amazon in Leipzig geht weiter. Zwar hat der Versandhändler eine Lohnerhöhung von 2,5 bis 3 Prozent angekündigt, doch das reicht den Beschäftigten nicht, sagte verdi-Sprecher Thomas Schneider MDR SACHSEN. "Das sind Almosen, sagen die Streikenden. Hier entscheidet der Arbeitgeber, was ihm die Arbeit wert ist. Die Kollegen wollen aber einen Tarifvertrag, um mitzuentscheiden, was ihre Arbeit wert ist. Sie wollen Sicherheit", erklärte Schneider.