Die Mitarbeiter am Amazon-Standort in Leipzig haben einen mehrtägigen Streik begonnen. Kurz nach Mitternacht hätten etwa 60 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, teilte Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago am Donnerstagmorgen mit. In diesem Jahr seien im Einzel- und Versandhandel die Löhne und Gehälter erhöht worden, man warte noch darauf, wann es die nächste Erhöhung bei Amazon in Leipzig gebe, heißt es von der Gewerkschaft. Verdi hat die Mitarbeiter bis Sonnabend zum Streik aufgerufen. Täglich würden etwa 400 Streikende erwartet. Laut Amazon werden keine Einschränkungen für Kunden erwartet.