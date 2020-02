Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Onlineversandhändlers Amazon in Leipzig erneut zum Streik aufgerufen. Seit Mitternacht haben laut Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des Unternehmens ihre Arbeit niedergelegt. Der Streikaufruf gelte bis morgen 23:30 Uhr, hieß es. Verdi kämpft seit Jahren dafür, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden.

Amazon hat in der Vergangenheit die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Unternehmen argumentierte, auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein. Man zahle am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei.