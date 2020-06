Beim Versandhändler Amazon in Leipzig wird wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter aufgerufen, mit Beginn der Nachtschicht ihre Arbeit ruhen zu lassen. Nach Angaben der Gewerkschaft soll der Streik mindestens 48 Stunden dauern. Die Streikenden stellten am Morgen Zelte vor dem Amazon-Standort in Leipzig auf. Für Dienstag ist ein Auto-Corso geplant, wie Streikleiter Jörg Lauenroth-Mago sagte. Er erwarte am Montag etwa 400 bis 500 Streikende. Insgesamt gibt es seinen Angaben zufolge 1.600 Beschäftigte am Amazon-Standort in Leipzig.