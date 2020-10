Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Versandhändlers Amazon erneut zum Streik aufgerufen. Der Ausstand begann am Dienstagfrüh und soll zwei Tage dauern. Betroffen sind laut Verdi sechs Versandzentren, darunter das in Leipzig. Amazon könne sich Gehaltssteigerungen leisten; der Konzern sei von den coronabedingten Problemen anderer Händler weit entfernt, so die Gewerkschaft.



Verdi kämpft seit Jahren dafür, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Amazon weist das zurück.