Am Ostersonntag ist die Polizei Leipzig zu einem vermeintlichen Einbruch in den Stadtteil Leipzig gerufen worden. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Zeuge einen Lichtschein in einer dunklen Wohnung gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Die herbeigerufene Ordnungshüter stellten vor Ort jedoch fest, dass es sich nicht um einen Wohnungseinbruch handelte. Der vemeintliche Einbrecher war die 77-jährige Mieterin der Wohnung, "die nachts gelegentlich mit einer Taschenlampe durch die Wohnung läuft", hieß es.