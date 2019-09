In Leipzig ist erneut das Abgeordnetenbüro der Linken-Politiker Cornelia Falken (Landtagsabgeordnete) und Sören Pellmann (Bundestagsabgeordneter) angegriffen worden. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag die Scheiben mit einem Stein eingeworfen, wie Pellmann mitteilte. Die Tat habe sich gegen 1 Uhr nachts ereignet. Pellmann: "Es ist bereits die siebente seit der Eröffnung vor eineinhalb Jahren." Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

In Sachsen werden immer wieder Fahrzeuge oder Büros von Politikern angegriffen. Besonders sind dabei Linke und AfD betroffen. Zuletzt hatte ein Fall in Meißen die Polizei auf den Plan gerufen. Dort waren mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt worden.